В правительстве подтвердили разработку штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

В правительстве подтвердили информацию о разработке проекта штрафов за превышение скорости на десять километров в час. Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, где данный вопрос обсуждался при участии вице-премьера России Максима Акимова, состоялось еще 29 ноября.

Как сообщается на сайте правительства, по итогам заседания министерству внутренних дел и министерству транспорт было поручено представить проект соответствующих изменений в КоАП, предполагающий административную ответственность за превышение скорости от десяти километров в час. Поручение должно быть исполнено до 1 марта 2019 года.

Ранее в СМИ появилась информация о разработке новых штрафов за небольшие превышения скорости в пределах от десяти до двадцати километров в час. По расчетам издания «Коммерсант», ввод этих мер может привести к сбору дополнительных 50 миллионов рублей штрафов, причем только для столицы и области.

Превышение скорости на указанные величины перестало быть наказуемым в марте 2013 года. Однако позже штрафные меры было решено ввернуть из-за повысившихся показателей аварийности на дорогах, МВД начало готовить соответствующий законопроект уже в 2014 году.