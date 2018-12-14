Художники и скульпторы приступили к работе над Главным храмом ВС РФ

Работу над украшением Главного храма вооруженных сил России, что возводят в парке «Патриот», уже начали художники и скульпторы. Сейчас готовятся черновики росписей ликов святых покровителей, эпизоды чудесных явлений и заступничества, а также батальные сцены из истории русского воинства.

«Звезде» удалось побывать в мастерской и увидеть, как будет выглядеть центральная апсида храма с большой иконой Спасителя, вокруг которой изобразят архангелов. Заполнить пространство высотой с девятиэтажный дом - задача для создателей Главного военного храма страны непростая. Но - крайне интересная!

«Ничего нет невозможного! Дело в том, что труд скульптора - это не труд одного человека. В процессе создания произведения участвует целый коллектив!» - говорит скульптор Виталий Шанов.

Иначе и быть не может, ведь храм в парке «Патриот» должен быть освящен уже через полтора года.

В мастерской уже находится и маленький эскиз врат. В готовом виде они будут весить порядка десяти тонн. На горельефах - летопись Великой Отечественной войны, от героической обороны Брестской крепости до дня Победы. А в центре экспозиции - крест Голгофа, как символ тяжелейшего испытания, выпавшего на долю нашего народа. Высота врат, сделанных в мастерской, - четыре с половиной метра. А в Главном военном храме страны они будут еще больше - аж в три раза.

У третьего по величине храма в стране должно быть прочное основание. Строительные бригады выходят в две смены, работа не прекращается ни на минуту. В ближайшие дни должна завершиться заливка фундамента. Без отдыха работают и архитекторы. В офисе за компьютерами рисуют то, что потом при помощи инструментов скульпторы воплощают в жизнь. С помощью компьютерных программ проектируют все: начиная от масштабных рисунков на полу, заканчивая мельчайшими деталями куполов.

«Сначала идет модель для заготовок, она без резьбы, потом параллельно изготавливается из специального материала промодель. Промодель - это модель, из которой уже будут лепиться и отливаться формы», - рассказывает главный архитектор храма Дмитрий Смирнов.

Диаметр основания главного купола - 19 метров 45 сантиметров. Отсылка к 1945 году! В строящемся храме каждая деталь будет символом, связанным с событиями Великой Отечественной войны.