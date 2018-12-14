Три человека погибли в ДТП с автобусом и фурой в Красноярском крае

Три человека погибли в результате столкновения автобуса и грузовика под Красноярском. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

Пассажирский автобус следовал из Назарово в Троицкое. Столкновение автобуса и грузовика произошло на 40 км автотрассы Ачинск – Троицкое около 21.00 (17.00 мск).

В автобусе находилось 38 пассажиров. На месте аварии погиб водитель большегруза и 18-летний пассажир автобуса. Отмечается, что один из 15 госпитализированных пострадавших умер во время операции.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, шесть машин скорой помощи. Всего задействовано 26 человек, 11 единиц техники.