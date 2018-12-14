Скрывающихся три тысячи лет пингвинов Адели нашли по снимкам из космоса

Американские ученые обнаружили крупную колонию пингвинов Адели в Антарктиде с помощью спутниковых фотографий. Выяснилось, что морские птицы обитают там почти три тысячи лет.

Эксперты полагают, что численность ранее неизвестных морских птиц составляет 1,5 млн особей. Обитают они на островах архипелага Дэнжер.

Пингвины Адели были найдены еще весной нынешнего года совершенно случайно. Специалисты разглядели на спутниковых снимках большое количество помета. Экспедиция подтвердила существование огромных стай пингвинов в данном районе.

Как пишет Live Science, в ходе экспедиции ученые выкопали несколько ям, откуда извлекли окаменевшие фрагменты костей, а также яичной скорлупы. Радиоуглеродный анализ продемонстрировал, что впервые морские птицы появились в регионе более 2800 лет назад.

Кроме того, ученым удалось выяснить, что популяция достигла своего пика в 1990-х годах. К такому выводу они пришли после изучения снимков со спутника 1982 года. Однако постепенно количество пингвинов стало уменьшаться, отмечают специалисты, климатические изменения уже сказываются на состоянии их популяции.