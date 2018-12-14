Число жертв стрельбы в Страсбурге увеличилось до четырех

Утром 14 декабря стало известно о том, что в Страсбурге ликвидировали стрелка, открывшего огонь по людям на рождественской ярмарке. А ближе к вечеру СМИ сообщили, что жертв бессмысленной пальбы стало на одну больше.

В больнице скончался один из пострадавших, находившийся в коме, передал телеканал BFM. Таким образом число погибших составляет теперь четыре человека.

Ранее сообщалось, что жертвами 29-летнего стрелка Шерифа Шеката, открывшего огонь по людям 12 декабря, стало трое человек и более десяти раненых. Двое суток подозреваемого искала полиция. В итоге он был обнаружен неподалеку от места инцидента. При задержании мужчина оказал сопротивление и был убит ответным огнем.