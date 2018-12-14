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В деле Кокорина и Мамаева появились новые обстоятельства

Валентина Пескова
21:25 14.12.2018
О них сообщил журналистам адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.
В деле Кокорина и Мамаева появились новые обстоятельства
Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Проведенные судебно-медицинские экспертизы показали, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не нанесли тяжкого вреда здоровью потерпевшим при драке в начале октября. Об этом рассказал СМИ адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Каких-либо тяжких последствий потерпевшими не получено, экспертиза установила лишь причинение легкого вреда здоровью», - цитирует адвоката ТАСС.

По словам Бушманова, ранее футболистов оставили под арестом в СИЗО в том числе и по той причине, что не были получены результаты судмедэкспертиз. Однако теперь, когда они есть, это должно послужить основанием, чтобы отпустить спортсменов из-под стражи.

С Бушмановым солидарна и защита Александра Кокорина в лице адвоката Татьяны Стукаловой. По ее словам, футболисты должны быть немедленно освобождены.

Напомним, Тверской суд Москвы оставил под арестом до 8 февраля полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также еще двух фигурантов, обвиняемых в хулиганстве и побоях. В начале октября спортсмены стали зачинщиками драки, в которой пострадало два чиновника и водитель ведущей Первого канала.

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