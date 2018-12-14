В Волгограде из-за снегопада закрыли аэропорт

В Волгограде закрыли международный аэропорт из-за снегопада и метели, пишет ТАСС.

Отмечается, что рейсы из Москвы и Петербурга улетели на запасной аэродром в Астрахань. Еще один самолет из столицы был направлен в Ростов-на-Дону. Остальные рейсы аэропорт не принимает и не выпускает.

«Рейс компании "Победа" из Петербурга и рейс компании S7 Airlines из Домодедово улетели на запасной аэродром в Астрахань, рейс компании "Аэрофлот" из Шереметьево - в Ростов-на-Дону», - сообщили в справочной службе волгоградского аэропорта.

В районе аэропорта в настоящее время идет снег, метель, на высоте 60 метров – сплошная облачность, около -3 градусов.