На химфаке МГУ создали лазерный меч джедая

Сотрудники кафедры аналитической химии МГУ взялись за разработку лазерного оружия. Причем, сразу – самого известного. На факультете воссоздали в реальности знаменитый меч джедая из киносаги «Звездные войны». Для этого были использованы обычные лазерные указки с фокусирующими линзами и недорогой оптический анализатор, пишет АГН «Москва».

У разработки будет практическое применение, к счастью, не такое воинственное, как в кино. Получившийся «меч» будут использовать для определения состава различных жидкофазных объектов.

«С помощью разработанного анализатора можно определять концентрации в растворах не только хромофоров и люминофоров, которые поглощают излучение, но и в суспензиях, которые его интенсивно рассеивают», - пояснили в пресс-службе МГУ.

К слову, световой или лазерный меч – фантастическое оружие, встречающееся в научно-фантастических фильмах или рассказах, - наиболее известен по «Звездным войнам». На самом же деле он был придуман задолго до киносаги и впервые упоминается в рассказе писателя-фантаста Эдмонда Гамильтона «Калдар - Мир Антареса».