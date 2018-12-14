Армию ДНР привели в полную боевую готовность

Представитель вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин заявил, что армия самопровозглашенной республики была приведена в полную боеготовность для отражения возможного наступления ВСУ.

Как передает «Донецкое агентство новостей», когда в ДНР узнали о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, подразделения ВС республики были доукомплектованы личным составом. По словам Басурина, они были обеспечены также необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

Кроме того, военнослужащие провели инженерные работы на своих позициях, а также были установлены противотанковые заграждения. Ключевые объекты были усилены средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что власти Украины готовят вооруженную провокацию в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

