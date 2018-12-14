Нелепо: Шнуров стихами ответил депутатам на идею провести рэп-конкурс

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на идею Госдумы устроить рэп-конкурс на лучший клип о туризме в поддержку музыкантов.

Стихотворение-ответ Шнуров опубликовал в Instagram. Идею государственной поддержки субкультур он назвал нелепой. И предположил, какие еще инициативы могут предложить депутаты.

«В Госдуме думают о рэпе,

Будто сожрали наркоту.

Что может быть еще нелепей,

Чем господдержка субкультур?

Чиновник, как всегда не ловок,

Ему, что пати, что парад.

Ждем конкурс гос-татуировок

И присуждения наград», - пишет Шнуров.

По его словам, чиновники не должны прикасаться ко всему в стране, иначе все будет менять свои качественные характеристики.

Ранее комитет Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи объявил о запуске конкурса рэп-исполнителей. При этом их тексты должны быть написаны о путешествиях в Россию. Участие в конкурсе могут принять музыканты до 30 лет, а победителю подарят путевку по российским городам.