Страшное крушение скоростного поезда в Анкаре попало на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения скоростного поезда и маневрового локомотива в Анкаре. На кадрах видно, как скоростной состав, сошедший с рельсов, протаранил после столкновения на железнодорожной станции в столице Турции пешеходный переход. Из-за этого часть конструкции рухнула.

Напомним, при ЧП, которое произошло утром 13 декабря, есть жертвы. По обновленным данным, погибло девять человек, 47 пострадало, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Согласно хронологии событий, скоростной состав столкнулся с маневровым локомотивом, после чего у поезда сошли с рельсов несколько вагонов. После аварии на них сверху рухнул пешеходный переход.