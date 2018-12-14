СКР возбудил уголовное дело против вице-губернатора Псковской области за взятку

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следствие считает, что в 2013 году директор строительной компании передал вице-губернатору в качестве взятки дом в Пскове. Он занизил стоимость дома примерно на 1,5 млн рублей. Таким образом, Кузнецов обеспечил строительной компании победу в конкурсе на право заключения госконтракта на возведение медучреждения в регионе, отметили в ведомстве.

Как уточнила Петренко, вице-губернатор Псковской области был задержан, а по месту его жительства и работы были проведены обыски. Следователи обнаружили ID-карта на его имя, которая была выдана эстонскими властями. Она является удостоверением личности, а также дает право на проживание в Эстонии.

СУСК России возбуждено уголовное дело в связи с получения им взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Александра Кузнецова задержали 14 декабря, что подтвердили в администрации Псковской области.