Из-за грядущих морозов в домах москвичей усилят отопление

Жители Москвы в предстоящие выходные не должны замерзнуть. В связи с усиливающимися морозами в домах столицы обещают увеличить температуру отопления. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

«В ночное время МОЭК в рабочем режиме проводит повышение температуры теплоносителя до необходимого уровня для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей», - цитирует представителя компании ТАСС.

На субботу и воскресенье синоптики прогнозируют ночные морозы до -18 градусов по Цельсию в связи с приходом мощного антициклона.

В МОЭК добавляют, что готовы обеспечить теплом и горячей водой жителей столицы при любой температуре воздуха на улице. В компании уточнили, что всегда регулируют температурный режим в домах в зависимости от погоды. Например, при -5 температура в теплосети достигает 96 градусов, при -15 достигает 125 градусов, а при 22 градусах мороза доходит до 130 градусов тепла.