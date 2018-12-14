Внутренний участок КАД в Петербурге перекрыли после аварии с 12 автомобилями

Крупная авария произошла 14 декабря на внутреннем участке Кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге, столкнулись 11 легковых автомобилей и грузовик.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло на 4-м км внутреннего кольца КАД. После этого на данном участке трассы образовалась пробка длиной порядка трех километров.

По предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей не справился с управлением, спровоцировав столкновение с остальными участниками движения. Также есть версия, что водитель грузовика стал обгонять автомобили.

На месте аварии работают экстренные службы. На 50 минут движение по внутреннему кольцу кольцевой дороги было перекрыто, в 17.30 движение открыли снова.

