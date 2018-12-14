Работа аэропорта Кольцово с утра оказалась парализована из-за тумана

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге сегодня с самого утра вынужден был практически остановить свою работу из-за сильного тумана, который опустился над городом. Примерно с 11 часов самолеты, которые не смогли приземлиться в столице Среднего Урала, отправляют на другие аэродромы. При этом вылеты десятков рейсов задерживаются, пишет портал Е1.ru.

Как сообщил ожидающим вылета пассажирам представитель «Уральских авиалиний», первый рейс вылетит из Кольцово не раньше 8 часов утра 15 декабря. Поэтому сейчас людей расселяют в близлежащие отели. Заселения ожидают около 300 человек, в первую очередь жилье предоставляют пассажирам с детьми. Другие стоят в очередях, чтобы поменять билеты.

Туман над Екатеринбургом сгустился сегодня рано утром, но никто не мог и предположить, что он задержится так надолго.