Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуму внесен законопроект об автономной работе Рунета

Александра Арсентьева
18:58 14.12.2018
В законопроекте прописаны необходимые правила маршрутизации трафика.
В Госдуму внесен законопроект об автономной работе Рунета
Фото: duma.gov.ru

Депутаты внесли на рассмотрение Государственной думы проект закона об автономной работе российского сегмента интернета на случай, если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он был подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», там декларирован принцип «сохранения мира силой», а Российская Федерация и другие государства напрямую и бездоказательно обвиняются в хакерских атаках.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова, а также депутат Госудумы Андрей Луговой.

Законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика, а также прописываются меры по организации контроля их соблюдения. Отмечается, что для его реализации не потребуется выделения финансовых средств из федерального бюджета.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.12.2018, 22:56
В Египте нашли огромное кладбище времен Тутанхамона
Дата14.12.2018, 18:23
Создан канал связи военных РФ и ЕС для координации действий на Балтике
Дата13.12.2018, 17:23
Дзюба признан футболистом года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата14.12.2018, 15:07
Главком ВМФ рассказал о процессе создания в России атомных подлодок пятого поколения
Дата13.12.2018, 09:47
В Центральном музее ВС РФ показали самые секретные экспонаты российской контрразведки
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:47 В стране и мире
Видео
В Щелково открыли мемориальную доску репортеру «Звезды» Павлу Обухову
17:25 В стране и мире
Задержан вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов
17:20 В стране и мире
Видео
Кадры «охоты» Су-34 на новейший истребитель Су-35 попали на видео
16:58 В стране и мире
Видео
На Сочи обрушился сильнейший снегопад с ливнем: видео
16:29 Армия
Видео
Навстречу солнцу: Ту-160 вылетели из Венесуэлы в Россию
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Такса Маруся стала звездой видеоролика столичных спасателей
Изнасилованная уфимская дознавательница выходит обратно на работу
Видео
Кунг-фу корова задними копытами сбросила байкера с мотоцикла: видео
ВСУ открыли огонь по югу ДНР
В Египте нашли огромное кладбище времен Тутанхамона
Миллионы дизлайков: на YouTube выложили самое ненавистное видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.