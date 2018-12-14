В Госдуму внесен законопроект об автономной работе Рунета
Депутаты внесли на рассмотрение Государственной думы проект закона об автономной работе российского сегмента интернета на случай, если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он был подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», там декларирован принцип «сохранения мира силой», а Российская Федерация и другие государства напрямую и бездоказательно обвиняются в хакерских атаках.
Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова, а также депутат Госудумы Андрей Луговой.
Законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика, а также прописываются меры по организации контроля их соблюдения. Отмечается, что для его реализации не потребуется выделения финансовых средств из федерального бюджета.