Потерявший 57 лет назад отца американец обнаружил его скелет дома

Житель Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк Майк Кэрролл нашел в подвале собственного дома скелет отца, пропавшего без вести 57 лет назад.

Как пишет издание New York Post, американец вместе со своими детьми нашел останки в подвале на Хэллоуин, после чего обратились в полицию. ДНК-тест подтвердил принадлежность останков.

«Это необычно, но не шокирующе. Конечно, мы переживаем, но мы справимся», — отметил Кэролл.

Мужчина рассказал, что его папа исчез, когда ему было всего восемь месяцев, в 1961 году. Кэрролл всю жизнь пытался понять, что же случилось с его отцом.

По его словам, некая гадалка рассказала, что ему необходимо искать тело родственника в подвале дома, где его похоронили. В итоге американец перекопал весь погреб и в итоге обнаружил его скелет.

Правоохранители предположили, что Кэрролла-старшего убили. По предварительным данным, мужчину ударили по голове тупым предметом. Сам Майк заявил, что уже осуществил свою мечту – он нашел отца, поэтому отказался от какого-либо расследования.

