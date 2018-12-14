В Щелково открыли мемориальную доску репортеру «Звезды» Павлу Обухову

Сегодня в подмосковном Щелково открыли мемориальную доску в память о репортере «Звезды» Павле Обухове. Церемония прошла в канун Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Павел был молодым и талантливым корреспондентом, который был готов взяться за любую тему, но особенно его интересовала непростая военная тематика. Двадцать пятого декабря 2016 года он вместе с оператором Александром Сурановым и ассистентом Валерием Ржевским Павел Обухов погиб авиакатастрофе. Самолет Ту-154 Минобороны России направлялся из Адлера в Сирию и рухнул в Черное море через полторы минуты после взлета.

Тот день разделил жизни сотрудников «Звезды» на до и после. Страшная авиакатастрофа стала отсчетом другого времени, в котором больше нет наших коллег. Похожие чувства испытывают и в средней школе №3 в Щелкове. Сегодня там появилась мемориальная доска. Ученика Павла Обухова помнят, как любознательного ученика, который с самого детства проявлял талант рассказчика и мечтал стать журналистом.

На церемонии открытия Пашу вспоминал и классный руководитель. На мероприятии было много цветов, проникновенных слов и песен с глубоким смыслом.

Паша много работал и часто летал в командировки, дома его всегда ждали с новыми интересными рассказами о тех местах, где он побывал. Для родителей эти возвращения всегда превращались в праздник.

«Павлу было 25 лет. Он только закончил университет с красным дипломом. Работал с первого курса. У него были большие планы на жизнь. Он хотел делать сюжеты, любить, творить глаза горели всегда. Когда он ездил в тяжелые какие-то командировки, он старался ничего не говорить, чтобы не расстраивать. И отправляясь в эту командировку в Сирию, он также сказал своим друзьям, чтобы он ничего не говорил маме, бабушке. Поэтому для нас, близких Павла, он по-прежнему в командировке. И мы его ждем», - сказана на церемонии открытия мать Павла Светлана Обухова.

Двадцать пятого декабря 2016 года Обухов летел в Сирию в второй раз. Оператор Александр Суранов к тому моменту побывал в нескольких горячих точках. За работу не раз был отмечен государственными наградами. Его ассистент, двадцатиоднолетний Валерий Ржевский делал первые шаги в профессии. Это была всего вторая командировка в его жизни. В числе девяносто двух человек, погибших в той катастрофе, также были съемочные группы Первого канала и НТВ, артисты хора ансамбля Александрова, представители Минобороны и меценат Елизавета Глинка.