Епископа УПЦ МП принудительно доставили в Киев для беседы с Порошенко

В Винницкой области сотрудники СБУ пришли домой к епископу Украинской православной церкви, митрополиту Могилев-Подольскому и Шаргородскому Агапиту, и в принудительном порядке заставили его поехать в Киев. Об этом написал в соцсети председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«Помните, я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с «охраной» доставлять? Так вот сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставила в Киев», - пишет Бахов в Facebook.

Как рассказывает Бахов, сотрудники СБУ пришли за митрополитом к нему в дом, расположенный в поселке Черновцы. По официальной версии, священнослужителя принудили отправиться в Киев для разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, на завтра, 15 декабря, в Киеве назначено проведение так называемого «объединительного собора», в котором отказываются участвовать представители канонической Украинской православной церкви. Власти Украины продолжают добиваться получения томоса об автокефалии от Константинополя.

Ранее стало известно, что архиереи канонической УПЦ не приняли приглашения Константинополя на «объединительный собор». Священники запечатали их в конверты и отправили обратно отправителю – на Фанар.