Участник «Новой Звезды-2019» исполнит легендарную песню Цоя

«Звезда» продолжает знакомить телезрителей с участниками вокального состязания «Новая Звезда-2019». Еще один конкурсант - представитель Тверской области Руслан Масюков. В отборочном туре он исполнит знаменитую песню Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце».

У этого участника нет музыкального образования, зато есть талант и чувство ритма. По рассказам родителей, петь Руслан научился едва ли не раньше, чем разговаривать. Но это и неудивительно. Мама, бабушка и дедушка этого участника «Новой Звезды» - все музыканты инструменталисты, а инструмент Руслана - его голос.

Психолог по образованию, он пробовал себя в модельном бизнесе и рекламе. Сейчас Руслан устраивает тренинги по психологии, дает уроки по йоге и, конечно, поет и записывает песни.

На весь свой опыт он смотрит философски.

«Я не верю в случайности в принципе. Я считаю, что все, что происходит - это нужно», признается Руслан.

Премьера всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2019» состоится 23 декабря на нашем телеканале в 21:30.

А пока почувствовать себя настоящими звездами могут все желающие. В ожидании большой премьеры каждый может принять участие в конкурсе «Новая Звезда. Твой шанс!» и получить суперприз - 100 тысяч рублей. Все подробности на нашем сайте.