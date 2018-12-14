В Сербии назвали армию Косово оккупационным формированием

Создаваемая вопреки международному праву армия самопровозглашенной республики Косово является оккупационным формированием в Сербии. Об этом заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве страны Марко Джурич.

Парламентарии самопровозглашенной республики 14 декабря утвердили пакет законопроектов о трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценную армию. Депутаты партии меньшинства «Сербский список» это волеизъявление бойкотировали. В северной, населенной сербами части Косовска-Митровицы состоялось заседание кризисного штаба органов самоуправления. Джурич обнародовал обращение к гражданам, сообщает РИА Новости.

В нем говорится, что с учетом того, что решение о формировании косовской армии принято в нарушение законов и конституции Сербии, вопреки временным конституционным рамкам Косово, резолюции Совета безопасности ООН 1244 и военно-технического соглашения в Куманово, которым в 1999 году был окончен конфликт в Косово и Метохии, «она представляет собой незаконное оккупационное формирование на территории Сербии».

По словам Джурича, ясно виден сепаратистский и противоправный характер «этого незаконного оккупационного формирования».

«Решение о его создании своей целью имеет насильственное изменение границ нашей страны и нарушение конституцией и международными актами утвержденного положения нашего южного края», - добавил он.

Директор канцелярии по КиМ также заявил, что инициатива Приштины утверждена, когда «ни один албанец не ответил перед судом за многочисленные преступления». Джурич выступил с призывом к населяющим Косово народам не вступать в создаваемую армию. Также он подчеркнул, что формирование косовских вооруженных сил происходит при поддержке стран, которые в 1999 году совершили в отношении Сербии вооруженную агрессию, и призвал контингент KFOR под эгидой Североатлантического альянса разоружить «нелегальную косовскую армию».

Ранее сообщалось, что Ассамблея Косово во время исторического голосования приняла закон о создании официальной армии. За это решение высказались 105 членов ассамблеи, один человек воздержался.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс сожалеет о решении Косово создать собственную армию. По его словам, теперь НАТО будет вынужден пересмотреть уровень взаимодействия с республиканскими властями.

В 1999 году противостояние албанских сепаратистов из ОАК и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Черногории и Сербии) силами НАТО. В 2004 году косовские албанцы устроили погромы, которые повлекли за собой массовое отселение сербов из края и уничтожению исторических и культурных памятников.

В феврале 2008 года Косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Не признают самопровозглашенную республику Сербия, Россия, Израиль, Китай, Иран, Греция, Испания и некоторые другие государства.