Задержан вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов
В отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова правоохранительные органы проводят следственные действия.
Фото: pskov.ru
Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов был задержан в рамках расследования уголовного дела, сообщили в администрации региона.
«Губернатор Михаил Ведерников сказал, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации», - отметили в администрации Псковской области.
Кроме того, подчеркивается: Ведерников утверждал, что «борьба с коррупцией — один из приоритетов его работы».
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о должностном преступлении. Кузнецов был задержан для проведения следственных действий в рамках уголовного дела.