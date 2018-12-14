Задержан вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов был задержан в рамках расследования уголовного дела, сообщили в администрации региона.

«Губернатор Михаил Ведерников сказал, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации», - отметили в администрации Псковской области.

Кроме того, подчеркивается: Ведерников утверждал, что «борьба с коррупцией — один из приоритетов его работы».

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о должностном преступлении. Кузнецов был задержан для проведения следственных действий в рамках уголовного дела.