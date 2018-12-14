Москвичей призвали не тревожить спящих в парках ежей

Жителей Москвы просят с осторожностью относиться к спящим в городских парках ежам и не забирать их домой. По словам специалиста ГПБУ «Мосприрода», побеспокоенные животные могут проявлять агрессию, кусаться и шипеть.

Людям, которые гуляют в парках с собаками, рекомендуется держать животных на поводке, пишет АГН «Москва». Собаки могут учуять спящего в своей норе ежа и начать его откапывать, что может ежика испугать.

«Тогда он сразу не сможет уснуть, а так как зимой нет еды - он может погибнуть», - объясняют в «Мосприроде».

В случае, если еж все-таки разбужен, его рекомендуется отнести в центр реабилитации диких животных.