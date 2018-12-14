Кадры «охоты» Су-34 на новейший истребитель Су-35 попали на видео

На кадрах видео, опубликованных в Instagram fighter_bomber_ видно, как лазерно-телевизионная система в автоматическом режиме «ведет» впереди летящий истребитель Су-35. В описании к видео говорится, что она создана в первую очередь для работы по наземным и надводным целям, коррекции координат, однако может быть использована в том числе для выдерживания боевого порядка, сопровождения воздушной цели, воздушной разведки.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны.

В то же время, благодаря своим выдающимся маневренным характеристикам, широкому спектру вооружения и комплексу бортового оборудования, самолет может вести бой с истребителями.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен. Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.