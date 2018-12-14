Такса Маруся стала звездой видеоролика столичных спасателей

Столичные спасатели опубликовали видео для конкурса «Мой Молодежный совет», в котором главной звездой стала известная в социальных сетях такса Маруся.

Как сообщили в департаменте ГОЧСиПБ по столице, собака стала объединяющим духовным началом в видеоработе.

«Видимо, Маруся в прошлой жизни была спасателем: она с особой любовью относится к пожарным и спасателям, прямо как настоящий психолог», - рассказал источник РИА Новости.

В видео снялись молодые сотрудники различных учреждений департамента: пожарно-спасательного центра, городской поисково-спасательной службы, системы «112», авиационного и учебного центров.

Согласно условиям конкурса, он будет проводиться с 14 по 20 декабря. Голосование пройдет в социальных сетях.