На Сочи обрушился сильнейший снегопад с ливнем: видео
В результате разгула стихии на проезжей части образовалась корка из льда и снега.
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Утром 14 декабря на Сочи обрушился ледяной дождь с градом.
В результате разгула стихии на проезжей части образовалась корка из льда и снега. Пользователи социальных сетей делятся видео с непогодой и ее последствиями.
В микрорайонах, которые расположены на возвышенностях, из-за гололедицы несколько автобусов не смогли выйти на маршрут.
«В связи с неблагоприятной погодной обстановкой движение на некоторых маршрутах затруднено, возможны сбои в расписании», - сообщили в МУП «Сочиавтотранс», передает «Регион online».
Синоптики заявляют, что в ближайшее время снег растает из-за плюсовых температур.