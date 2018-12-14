На Сочи обрушился сильнейший снегопад с ливнем: видео

Утром 14 декабря на Сочи обрушился ледяной дождь с градом.

В результате разгула стихии на проезжей части образовалась корка из льда и снега. Пользователи социальных сетей делятся видео с непогодой и ее последствиями.

В микрорайонах, которые расположены на возвышенностях, из-за гололедицы несколько автобусов не смогли выйти на маршрут.

«В связи с неблагоприятной погодной обстановкой движение на некоторых маршрутах затруднено, возможны сбои в расписании», - сообщили в МУП «Сочиавтотранс», передает «Регион online».

Синоптики заявляют, что в ближайшее время снег растает из-за плюсовых температур.