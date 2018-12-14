Изнасилованная уфимская дознавательница выходит обратно на работу

Дознавательница из Уфы, в отношении которой трое ее коллег-мужчин совершили групповое изнасилование, со следующей недели снова выходит на работу. Последние два месяца девушка находилась на больничном, однако теперь возвращается в тот самый отдел, начальник которого находится за решеткой, пишет «Московский Комсомолец». К слову, подруга дознавательницы, выступавшая свидетельницей по делу, уже приступила к своим обязанностям.

Как признался один из сотрудников отдела в беседе с журналистом, коллеги девушки, ставшей жертвой преступления, теперь стали ее бояться.

«Мы ведь не знаем, как она себя будет вести. Наши мужчины опасаются теперь не только к ней подходить, но даже стоять рядом, разговаривать. Вдруг она их обвинит? С ней даже в кабинете никто не хочет сидеть - боятся», - цитирует его газета.

Накануне выхода девушки на работу ее мама вместе с адвокатом посетила исполняющего обязанности начальника отдела, в котором работает дочь. Они попросили, чтобы никто не задавал ей никаких вопросов относительно случившегося.

При этом другие коллеги недоумевают, почему дознавательницу не уволили с работы за распитие спиртных напитков. Якобы в отношении нее есть две служебные записки, однако девушке все «сошло с рук».

Напомним, в совершении изнасилования подозреваются трое сотрудников МВД: руководитель отдела МВД по району Эдуард Матвеев, глава районного УФМС Павел Яромчук и начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, которые вместе распивали спиртное. Все трое уволены из органов внутренних дел. Расследование уголовного дела продолжается.