СМИ: «Победа» хочет обязать пассажиров покупать стаканчики на борту

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», может обязать пассажиров покупать стаканчики для воды в самолетах, чтобы снизить дополнительные затраты. Об этом пишет РИА Новости.

Такую меру компания стала рассматривать после признания Верховным судом РФ законной перевозку бесплатной ручной клади, которая перечислена в федеральных авиационных правилах, сверх нормы в 5 кг.

«Чтобы нивелировать влияние новых костов на тарифы, обсудили возможность выдавать стаканчики на борту для питьевой воды за 5 рублей», - сообщил источник в компании.

Отмечается, что на стаканчики «Победа» тратит не менее 1 млн рублей каждый месяц. При этом, если будет введена плата за стаканчики, то питьевая вода останется бесплатной. Ее можно будет наливать в принесенную с собой посуду.

Напомним, новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре 2017 года. Норма провоза ручной клади, которую установила компания, не может быть более 5 кг (36*30*27 см). Пассажиры могут взять с собой: сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, верхнюю одежду.