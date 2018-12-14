В России вдвое снизились оптовые цены на красную рыбу и икру

Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на встрече с российским президентом Владимиром Путиным рассказал, что оптовые цены на красную рыбу и икру упали почти в 2 раза благодаря рекордному улову, однако в магазинах цены снизились незначительно.

Шестаков заявил, что в 2018 году в России была рекордная путина. Он отметил, что рост объема вылова составил 6%, рыбаки надеются преодолеть планку в 5 миллионов тонн. В последний раз такого показателя удалось достичь в 1992 году.

Глава ведомства добавил, что в 2018 году было выловлено 676 тысяч тонн лососевых пород рыб.

«Красную икру куда дели?», - спросил Путин. Шестаков ответил, что красная икра в основном идет для внутреннего потребления. «И цена уже, кстати, подешевела. Оптовая - в два раза, в магазинах - чуть поменьше», - отметил глава Росрыболовства.

Он отметил, что такая путина стала итогом точных прогнозов ученых и мер регулирования в отрасли, которые связаны с деятельностью органов МВД, рыбоохраны и пограничных служб.

«Такая путина - рекордная за всю историю наблюдений», - заявил Шестаков.

Глава ведомства подчеркнул, что для сотрудников отрасли это стало своеобразным вызовом потому, что пришлось столкнуться с нехваткой холодильных мощностей и судов для транспортировки.