В школе Севастополя обрушился потолок во время перемены: видео

В севастопольской школе №3 прямо во время перемены на учеников обрушился потолок. Одна из учениц в этот момент снимала на камеру телефона, как с потолка капает вода. И совсем не ожидала, что прямо в этот момент он неожиданно рухнет. Огромная масса с комом штукатурки с грохотом упала на пол в коридоре, при этом ученикам чудом удалось от нее увернуться.

Как сообщает местный паблик Readovka в социальной сети ВКонтакте, руководство школы попыталось скрыть факт ЧП и сразу же попросило учеников удалить все видео, сделанные во время происшествия. Однако те успели распространить кадры в Интернете.