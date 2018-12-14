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Праздник под землей: елку из использованных билетов установили в московском метро

Василиса Морозова
15:55 14.12.2018
Станцию метро «Тургеневская» украсили елкой из выброшенных билетов «Единый».
Праздник под землей: елку из использованных билетов установили в московском метро
Фото: Московское метро, Вконтакте

Администрация московского метро установила на станции «Тургеневская» бумажную елку высотой 3,5 м. По словам замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, необычная елка была выполнена из использованных проездных «Единый».

По ее словам, при создании этого новогоднего дерева было использовано более чем 230 тысяч использованных проездных «Единый».  Такое количество выбрасывают пассажиры после поездки в метро за один день.

«Если эта елочка понравится, мы планируем ее сделать и в следующем году, но надеемся, что в следующем году количество билетов уменьшится, так как пассажиры перейдут на карту "Тройка"», — отметила Темникова.

Как рассказала замглавы метрополитена, в столичной подземке и МЦК будет установлено более 20 елок, которые планируется украсить с помощью пассажиров. Они будут искусственные, а новогоднее украшение сохранится до середины января.

Кроме того, в столичном метро будут курсировать 15 праздничных новогодних поездов. А на стойках «Живое общение» на 18 станциях метро до 28 декабря можно будет отправить открытки и даже написать письмо российскому Деду Морозу.

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