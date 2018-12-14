Волонтеры проекта «Мечтай со мной» исполнили мечту тяжелобольного мальчика из Иркутска

В четверг, 13 декабря, в Иркутске волонтеры благотворительного проекта «Мечтай со мной» исполнили желание тяжелобольного пятилетнего Александра Тарбеева. Мальчик стал машинистом поезда.

Каждые три месяца мальчик вместе с мамой приезжает в Москву на лечение лейкоза. Он очень любит эти поездки: ему нравится смотреть в окно, ходить по узкому коридору и знакомиться с обитателями соседних купе.

Из-за перенесенной операции, мальчик не может ходить в детский сад потому, как там можно заразиться инфекцией. Мальчик интересуется всеми видами транспорта: самолетами, поездами и автомобилями.

Волонтеры проекта «Мечтай со мной» совместно с РЖД организовали для Саши обучение на специальном симуляторе. В тренировочном зале опытный машинист рассказал ребенку, как устроен поезд, а также объяснил, как управлять локомотивом. После теории ребенок самостоятельно приступил к практике.

«Это было настоящим сюрпризом. Сейчас сын в полном восторге. Как пришел домой, сразу стал делиться впечатлениями с родными и собирать игрушечную железную дорогу», - рассказала мать мальчика.

Главной целью проекта «Мечтай со мной» является реализация заветных желаний детей и пожилых людей с опасными заболеваниями. Волонтеры не дарят подарки, а также организуют события, которые оставляют положительные эмоции. Волонтеры собирают заявки на участие в проекте в медицинских и социальных учреждениях. Заявку можно оставить на сайте МечтайСоМной.РФ.

Проект «Мечтай со мной» входит в линейку проектов АНО «Россия - страна возможностей» и реализуется в рамках Года добровольца в России. До конца года волонтеры планируют устроить День мечты для 20 тяжелобольных детей и пожилых людей из разных регионов.