Названа дата переговоров Путина и Лукашенко
На прошлой неделе президент Белоруссии сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд накопившихся вопросов.
Фото: пресс-служба президента РФ
В Кремле подтвердили предстоящую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она должна состояться 25 декабря. Об этом заявил президент Белоруссии в ходе пресс-конференции для представителей российских СМИ.
О своих планах на встречу с президентом России Александр Лукашенко говорил на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. По словам лидера Белоруссии, они должны обсудить ряд накопившихся вопросов. При этом одним из главных является нефтяной налоговый маневр России.
Глава МИД Белоруссии подтвердил РИА Новости, что встреча Путина и Лукашенко состоится в Москве.