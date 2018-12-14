Главную новогоднюю ель страны срубят 16 декабря: какой она будет

Стало известно, какому дереву предстоит стать главной новогодней елкой страны. Ель срубят в Подмосковье 16 декабря, сообщает ТАСС.

Традиционно главный символ Нового года установят в Кремле. Если раньше живые деревья везли с родины Деда Мороза – Великого Устюга, но в дороге елки теряли свою красоту, то сейчас главную еловую красавицу срубят в Щелковском районе Подмосковья.

Главной ели будет не менее 100 лет, а высотой она должна быть не ниже 30 метров, диаметром – более 0,6 метра. При этом ель должна иметь ровный ствол, правильную форму кроны, и ее хвоя должна быть равномерно окрашена.

Дело в том, что ели редко живут более века, поэтому появилась такая традиция – кремлевская елка не должна повлиять на экологический фон места, откуда ее срубят.

Отмечается, что украшать новогоднее дерево планируется в стиле «зимний лес», на ней будут красоваться не только гирлянды, но и более чем тысяча игрушек.