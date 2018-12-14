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В Москве готовы выкупить памятник Суворову, который собрались снести в Киеве

Валентина Пескова
15:08 14.12.2018
В Киеве планируют демонтировать памятник Суворову перед входом в военный лицей, заменив его на конный памятник Ивану Богуну.
Фото: Wikimedia

Планы киевских властей о сносе памятника полководцу Александру Суворову перед входом в военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище) в меньшей степени приведут к ослаблению памяти о великом полководце, а в большей степени - к расколу общества. Об этом заявил «Звезде» председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По словам Нестерова, планы по сносу памятника великому русскому полководцу, установленного во дворе бывшего киевского Суворовского военного училища, Министерство обороны Украины и Правительство Незалежной вынашивают уже давно. Несколько лет власти пытались найти для этого юридическое обоснование.

«Народное и общественное волнение, особенно суворовское движение Украины, активно противостояли этим варварским планам. В результате памятник закрыли полотном с изображением Ивана Богуна - соратника Богдана Хмельницкого. Теперь власти все-таки нашли повод», - прокомментировал Нестеров.

По словам председателя московской организации, огромное количество суворовцев, проживающих на территории Украины, в конечном итоге будут разозлены такими действиями властей.

«Вспомните, ведь Суворовское военное училище (лицей имени Ивана Богуна) было построено еще при императоре. В 1915 году в Киеве учредили Алексеевское инженерное училище. По логике украинских властей получается, что помимо памятника надо еще и само здание разрушить. Но этого не делают!», - говорит Дмитрий Нестеров.

По информации председателя «Московских суворовцев», выпускники Киевского Суворовского военного училища договаривались с властями, что когда памятник Александру Суворову снесут, то он не будет уничтожен, а они смогут забрать его в музей. Однако если окажется, что памятник Украине будет не нужен, в Москве готовы его выкупить и сберечь для истории.

«Таких памятников Александру Васильевичу Суворову, отлитых в те времена, сохранилось, к сожалению, очень мало», - объясняет Нестеров.

Напомним, сегодня власти Киева сообщили о планах демонтировать памятник полководцу Александру Суворову. Об этом заявил вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Окончательное решение должно вынести украинское Министерство культуры.

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