Генсек НАТО выступил против создания армии в Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс сожалеет о решении самопровозглашенного Косово создать собственную армию. Теперь, по его словам, НАТО будет вынужден пересмотреть уровень взаимодействия с властями республики.

«Я сожалею о принятии этого решения вопреки озабоченностям НАТО. Хотя вопрос о статусе Сил безопасности Косово должен решаться самой республикой, мы уже подчеркивали, что момент для этого решения выбран крайне неудачно», - сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО привержен к обеспечению мирной и безопасной обстановки в Косово с помощью альянса KFOR, а также «стабильности на Западных Балканах в целом».

Кроме того, генсек альянса призвал Приштину и Белград к продолжению переговоров и сохранению спокойствия. Столтенберг требует стороны «гарантировать, что данное решение не приведет к эскалации на Западных Балканах в целом».

Ранее сообщалось, что в Косове в ходе исторического голосования был принят закон о создании официальной армии, в пользу которого проголосовали 105 членов ассамблеи республики. Как заявил премьер Косово Рамуш Харадинай, создание полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.