В Киеве провели молебен: украинцы просят власть не вмешиваться в дела УПЦ

У здания Верховной рады в Киеве прошел молебен верующих Украинской православной церкви Московского патриархата. Так граждане Незалежной выразили протест против Объединительного собора.

Украинцы просят власть не вмешиваться в дела церкви. С таким же призывом выступил 14 декабря патриарх московский и всея Руси Кирилл. Он призвал религиозных и государственных лидеров защитить каноническую украинскую церковь. Патриарх направил обращения Папе Римскому, генсекам ООН и ОБСЕ, а также канцлеру Германии и президенту Франции.

Глава РПЦ прямо заявил о начале масштабных гонений на неугодных Киеву украинских священников. СБУ уже провела десятки обысков и допросов служителей УПЦ Московского патриархата.

Православные украинцы волнуются, что Почаевскую и Киево-печерскую Лавры и другие святыни могут отдать в пользу так называемой новой украинской церкви.

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал получение томоса об автокефалии 6 января. Осталось только выбрать предстоятеля; планируется, что это произойдет на Объединительном соборе в Киеве уже 15 декабря.