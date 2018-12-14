Россияне назвали политиков года

Российский президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».

Согласно опросу, данные которого приводит РИА Новости, отвечая на вопрос «Кого из российских политиков, общественных деятелей вы назвали бы человеком года?», имя Путина назвали 29% респондентов, 7% участников исследования отдали голоса Лаврову.

У лидера ЛДПР Владимир Жириновский оказалось 4% голосов, а глава минобороны Сергей Шойгу получил 3%.

Около 17% респондентов заявили, что никого из политиков не назвали бы «человеком года». Затруднились ответить на поставленный вопрос 34% участников опроса.