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Россияне назвали политиков года

Александра Арсентьева
14:30 14.12.2018
Владимира Путина и Сергея Лаврова признаны политиками 2018 года
Россияне назвали политиков года
Фото: Mikhail Klimentyev, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Российский президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».

Согласно опросу, данные которого приводит РИА Новости, отвечая на вопрос «Кого из российских политиков, общественных деятелей вы назвали бы человеком года?», имя Путина назвали 29% респондентов, 7% участников исследования отдали голоса Лаврову.

У лидера ЛДПР Владимир Жириновский оказалось 4% голосов, а глава минобороны Сергей Шойгу получил 3%.

Около 17% респондентов заявили, что никого из политиков не назвали бы «человеком года». Затруднились ответить на поставленный вопрос 34% участников опроса.

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