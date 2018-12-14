Поздравления от Путина будут звучать в московском метро в Новый год
Поздравления от президента можно будет услышать в московском метро в новогодние праздники в полночь.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Поздравления с Новым годом от президента России Владимира Путина прозвучат в московском метро. Об этом рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
«В новогодние праздники мы планируем транслировать поздравления на эскалаторах, традиционно в полночь в поездах будет звучать поздравление президента с Новым годом»,- приводит РИА Новости слова Темниковой.
По ее словам, поздравления от президента можно будет услышать в московском метро в новогодние праздники в полночь.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать круглосуточно.