Поздравления от Путина будут звучать в московском метро в Новый год

Поздравления с Новым годом от президента России Владимира Путина прозвучат в московском метро. Об этом рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«В новогодние праздники мы планируем транслировать поздравления на эскалаторах, традиционно в полночь в поездах будет звучать поздравление президента с Новым годом»,- приводит РИА Новости слова Темниковой.

По ее словам, поздравления от президента можно будет услышать в московском метро в новогодние праздники в полночь.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать круглосуточно.