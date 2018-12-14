В пресс-службе Порошенко отреагировали на его «смерть» в «Яндексе»

В пресс-службе президента Украины прокомментировали слухи о «смерти» Порошенко.

Ранее поисковая система по запросу о нынешнем украинском лидере в блоке «Дополнительная информация по запросу» выдавала результат, по которому Порошенко якобы умер 11 декабря 2018 года.

В пресс-службе президента Украины ФАН заявили, что Порошенко жив и здоров. Накануне украинский лидер с официальным визитом посетил Брюссель.

Кроме того, в пресс-службе Порошенко призвали следить за новостями об украинском президенте на официальном сайте.

Ранее ситуацию с ошибкой прокомментировали в пресс-службе компании «Яндекс».