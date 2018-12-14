ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,75% годовых

Центробанк России с 14 декабря повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - теперь она составляет 7,75% годовых. Сообщение об этом появилось на сайте финансового регулятора.

В Банке России подчеркнули, что решение носит «упреждающий характер». Оно направлено на ограничение инфляционных рисков, остающихся на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте, добавили в ЦБ.

В Центробанке также отметили, что по-прежнему не ясно, как будут развиваться внешние условия, какой станет инфляция, и как изменятся цены в связи с предстоящим повышением НДС.

«Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России», - говорится в пресс-релизе ведомства.

После повышения ключевой ставки в Центробанке ожидают годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

В последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в сентябре - до 7,5%. Это было первое повышение ключевой ставки за четыре года.