В «Яндексе» прокомментировали появление «даты смерти» Порошенко

В пресс-службе «Яндекса» прокомментировали выдачу в поисковике даты смерти украинского лидера Петра Порошенко.

Как заявили в компании, данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников.

«В данном случае, мы - агрегатор внешней информации», - рассказали газете «Известия» в пресс-службе «Яндекса».

В компании отметили, что в настоящее время в карточке ответа нет ничего о датах смерти президента Украины.

Ранее сообщалось, что в поисковой системе появилась информация, что Порошенко скончался 11 декабря 2018 года в возрасте 53 лет. Откуда появились такие сведения, пока неизвестно. После появления информации в СМИ специалисты компании быстро устранили ошибку.