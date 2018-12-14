В «Яндексе» прокомментировали появление «даты смерти» Порошенко
Ранее сообщалось, что в поисковой системе появилась информация, что Порошенко скончался 11 декабря 2018 года.
Фото: Globallookpress
В пресс-службе «Яндекса» прокомментировали выдачу в поисковике даты смерти украинского лидера Петра Порошенко.
Как заявили в компании, данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников.
«В данном случае, мы - агрегатор внешней информации», - рассказали газете «Известия» в пресс-службе «Яндекса».
В компании отметили, что в настоящее время в карточке ответа нет ничего о датах смерти президента Украины.
Ранее сообщалось, что в поисковой системе появилась информация, что Порошенко скончался 11 декабря 2018 года в возрасте 53 лет. Откуда появились такие сведения, пока неизвестно. После появления информации в СМИ специалисты компании быстро устранили ошибку.