Лавров назвал «пытками опасных рецидивистов» содержание Бутиной в тюрьме США

Москва продолжит оказывать поддержку россиянке Марии Бутиной, которая ранее признала свою вину по одному из пунктов. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Весь смысл этой сделки заключался в том, чтобы выторговать возможность как можно поскорее освободиться и вернуться на родину», - приводит РИА Новости слова Лаврова.

Министр отметил, что россиянку несмотря ни на что продолжают содержать в заключении в тяжелейших условиях.

«Наши дипломаты посетили Марию Бутину вчера. Она по-прежнему содержится в очень нестандартных условиях», - добавил Лавров.

Министр отметил, что подобные условия характерны для содержания в камерах заключения опасных рецидивистов. По словам Лаврова, это настоящие «пытки». По мнению главы МИД, все это делается для того, чтобы вынудить Бутину признаться в том, чего она не совершала.

Накануне россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре для нанесения вреда Соединенным Штатам Америки, чтобы избежать длительного тюремного срока.

Бутину задержали в США в июле нынешнего года и обвинили в сговоре, а также в работе иностранным агентом.