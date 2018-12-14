Косово приняло закон о создании армии

Ассамблея Косово в ходе исторического голосования приняла закон о создании официальной армии. В пользу этого проголосовали 106 членов ассамблеи, один человек воздержался. Также были приняты 11 поправок, представленных в отчете Функционального комитета по данному закону, сообщает RTV21.

Таким образом Силы безопасности Косово (СБК) трансформируются в профессиональные многонациональные вооруженные силы.

Ранее премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявлял, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО. Ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять пять тысяч действующих военнослужащих и три тысячи резервистов.