На Украине заявили о разработке новых оперативно-тактических ракет

На Украине ведется работа над созданием новых оперативно-тактических ракет. Об этом заявил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров.

Он рассказал, что сейчас на Украине ведется разработка новых зенитных комплексов, противокорабельных комплексов и оперативно-тактических ракет.

Петров отметил, что сейчас меняется качество украинских вооруженных сил, что является «ключевым преимуществом перед российским агрессором».

«Постепенно мы превращаемся в совсем другую силу. Шаг за шагом мы становимся сильнее», - передает слова Петрова УНН.

Ранее сообщалось, что на Украине прошли испытания нового берегового противокорабельного комплекса «Нептун» с крылатой ракетой дальностью до 300 километров.