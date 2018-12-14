В сирийском лагере Рукбан за неделю умерло двое детей

Меньше чем за неделю в Рукбане умерли два болевших ребенка. Об этом заявил региональный директор ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Гирт Каппиларе.

«Еще одна трагичная неделя для детей и семей Рукбана. Два болевших малыша, не достигших шестимесячного возраста, умерли в Рукбане недалеко от северо-восточной границы Иордании с Сирией», - заявил он.

По словам Каппиларе, низкие температуры и недостаток запасов, в том числе предметов первой необходимости, ставят под угрозу жизни почти 45 тысяч человек, среди них много детей.

В район необходимо предоставить гумпомощь и отправить туда врачей, отметил он.

«ЮНИСЕФ снова призывает все стороны поспособствовать гуманитарному доступу ко всем нуждающимся детям в Рукбане и во всей Сирии, а также поддержать безопасное и добровольное возвращение перемещенных лиц в их дома», - добавил Каппиларе.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России призвали жестче контролировать раздачу гуманитарной помощи в лагере Рукбан. В ведомстве заявили, что Соединенные Штаты «с непостижимым упрямством» удерживают 55-километровую оккупированную зону вокруг Эт-Танфа, там находятся шесть тысяч боевиков и препятствуют расформированию лагеря беженцев Рукбан.

Позднее российский МИД призвал США вывести войска из зоны вокруг Эт-Танфа и передать контроль над территорией Дамаску, чтобы сирийское правительство Сирии урегулировало ситуацию в лагере беженцев.