Патриарх Кирилл направил послания в ООН с просьбой защитить УПЦ

Глава русской православной церкви патриарх Кирилл направил послания в ООН, Папе Римскому, главам Франции и Германии в связи с нарушением прав верующих в Украине и давлением официального Киева на церковь.

Глава РПЦ прямо заявил о начале масштабных гонений на неугодных Киеву украинских священников. СБУ уже провела десятки обысков и допросов служителей УПЦ Московского патриархата.

«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской Православной Церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», – говорится в послании.

В сообщении также говорится о том, что все громче звучат планы отобрать в пользу новой Церкви Почаевскую, Киево-Печерскую Лавры и другие святыни.

Украинский президент Петр Порошенко ранее анонсировал получение автокефалии шестого января. В субботу на Соборе в Киеве планируют выбрать предстоятеля церкви.