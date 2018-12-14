Патриарх Кирилл направил послания в ООН с просьбой защитить УПЦ
Глава русской православной церкви патриарх Кирилл направил послания в ООН, Папе Римскому, главам Франции и Германии в связи с нарушением прав верующих в Украине и давлением официального Киева на церковь.
Глава РПЦ прямо заявил о начале масштабных гонений на неугодных Киеву украинских священников. СБУ уже провела десятки обысков и допросов служителей УПЦ Московского патриархата.
«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской Православной Церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», – говорится в послании.
В сообщении также говорится о том, что все громче звучат планы отобрать в пользу новой Церкви Почаевскую, Киево-Печерскую Лавры и другие святыни.
Украинский президент Петр Порошенко ранее анонсировал получение автокефалии шестого января. В субботу на Соборе в Киеве планируют выбрать предстоятеля церкви.