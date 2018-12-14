Радикалы угрожают «проломить голову» Усику за защиту Киево-Печерской лавры

Бывший боец добровольческого военного батальона «Донбасс» Олег Дуб угрожает абсолютному чемпиону мира по боксу в первом тяжелом весе Александру Усику, пообещавшему защитить Киево-Печерскую лавру. Об этом Дуб написал на своей странице в Facebook.

«Усик заявил, что Лавру защищать от нас?! Он думает, что там все будет по правилам, судья, перерывы между раундами, отсчет нокаута?! А здесь можно и с проломленной головой чемпиону остаться», - написал Дуб.

Накануне Александр Усик пообещал в случае нападения радикалов на Киево-Печерскую лавру защищать обитель и ее монахов. Усик подчеркнул, что для него не имеет значения, дадут Киеву томос об автокефалии, или нет.

Ранее стало известно, что Лавра начала получать угрозы от радикальных националистов после информации о намерениях Константинополя создать на Украине церковь, независимую от Московского патриархата.

В ноябре сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды. Сообщалось, что Митрополиту Павлу инкриминируется статья 161 УК Украины «о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».