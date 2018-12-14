«Яндекс» «похоронил» Петра Порошенко

Поисковая система «Яндекс» совершила ошибку, в результате которой "похоронила" украинского президента Петра Порошенко. Скриншот с ошибкой быстро разлетелся по пабликам в социальных сетях.

На снимке, который сделали пользователи сети, видно, что жизнь Порошенко якобы оборвалась 11 декабря 2018 года, на 53-м году жизни.

В настоящее время интернет-пользователи гадают, является ли случившийся инцидент ошибкой поисковика, или поисковик «знает что-то, о чем не осведомлены другие». Кроме того, нашлись и те, кто не исключает возможный взлом системы.