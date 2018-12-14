Несколько этажей дома рухнули от взрыва газа на Украине
Полиция направила на место случившегося кинологов для поиска людей под завалами.
Фото: dsns.gov.ua
Видео: Кiiв оператiв, Youtube; Аня Демкова, Facebook
В украинском городе Фастов произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. В результате инцидента обрушилось несколько этажей дома. Об этом сообщает пресс-служба украинской полиции.
«Около 9:15 на четвертом этаже пятиэтажного дома в Фастове взорвался газ», - сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.
Ведомство направило на место ЧП кинологов для поиска людей под завалами. Произведена эвакуация жильцов дома.
Количество пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.